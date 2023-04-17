Систему уборки улиц в Томске изменят

В Томске между районами будут проводить соцсоревнования по уборке. Фото: Анна Ковалева

В Томске изменят систему уборки улиц, рассказали мэрии города. Такое решение и.о. мэра Михаил Ратнер принял во время обхода проспекта Кирова. Систему мотивации для подрядчиков ужесточат, она будет работать по принципу «кнута и пряника».

«Сейчас Томск САХ и районные администрации перекладывают ответственность за уборку друг на друга. В результате страдают жители. Принцип будет такой: за центр города отвечает САХ, за все, что происходит в районах, - местные администрации», - сказал Михаил Ратнер.

Пресс-служба со ссылкой на и.о. мэра сообщает, что в Томске будут проходить соцсоревнования между районами. Победителей ждет поощрение. А тех, кто окажется в отстающих – наказание: штраф или расторжение контракта.

Напомним, что в Томске отремонтируют трамвайные пути на проспекте Кирова за 90 миллионов.