В Томской области почти 300 семей использовали маткапитал для оплаты обучения

Почти 300 томских семей использовали маткапитал на обучение детей. Фото: Архив "КП"

Почти 300 семей Томской области с начала 2023 года использовали материнский капитал на оплату образования детей, рассказали в администрации региона. Это 12% от числа всех поданных заявлений на распоряжение средствами маткапитала. На эти цели территориальное отделение социального фонда направило более 11 миллионов рублей.

«Распорядиться средствами материнского капитала на детский сад, обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребёнка, на которого получен сертификат. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно только после достижения трехлетнего возраста ребенка. И в том и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет», — пояснил управляющий отделением социального фонда России по Томской области Дмитрий Мальцев.

Использовать маткапитал на обучение можно, только если организация или предприниматель, услугами которого семья хочет воспользоваться, имеет образовательную лицензию. Использовать маткапитал можно не только на обучение, но и на уход и присмотр за ребенком, а также в качестве оплаты за проживание и коммунальные услуги в общежитии во время обучения.

Подать заявление на использование средств маткапитала можно через госуслуги или на сайте социального фонда, а также обратившись в МФЦ или отделение соцфонда. После того, как заявление одобрят, деньги перечислят в течение пят дней.

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