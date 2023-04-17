Томичи жалуются на бьющую из-под земли воду в Кабельном проезде

Очевидцы говорят, что вода бьет ключом уже неделю. Фото: скриншот видео телеграм-канала «Регион-70 Томск»

Томичи пожаловались, что у последнего дома в Кабельном проезде из-под земли бьет вода. Видео, демонстрирующее вытекающую воду, опубликовали в телеграм-канале «Регион-70 Томск».

«Вода бьет ключом из-под земли уже неделю. Машина водоканала приезжала, постояла и уехала», - подписал видео автор поста в городском телеграм-канале и предположил, что дело в порыве водопровода.

На видео сняты и огромные лужи вокруг «родника», куда бьющая вода и вытекает. А в комментариях томичи обсуждают, кто же заплатит за эти ЖКУ, и не внесут ли потери в общедомовые нужды.

Напомним, что на выходных в Томске вновь перекроют участок улицы Красноармейской.