Пункты серопрофилактики откроются в Томской области с 18 апреля

В Томской области завтра откроются пункты серопрофилактики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области с 18 апреля начнут работу пункты серопрофилактики. Для защиты от клещевой инфекции регион закупил 10 тысяч доз иммуноглобулина, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как сообщил глава облздрава Роберт Фидаров, в этом году закуплено 75 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита. Ее можно поставить в 39 больницах по всей области. Бесплатно ее могут поставить дети, студенты, пенсионеры и работники бюджетной сферы.

Также он сообщил, что с 18 апреля во всех муниципалитетах открываются пункты серопрофилактики. Всего было закуплено 10 тысяч доз иммуноглобулина.

Вопросы иммунизации жителей от клещевого энцефалита и режим работы пунктов серопрофилактики будут стоять на контроле облздрава.

Напомним, с 6 по 12 апреля в больницы Томской области с присасыванием клещей обратились 5 человек, в том числе 2 ребенка. Всего в регионе зарегистрировано 12 случаев нападения клеща. За последнюю неделю прививки от КВЭ поставили 5 402 человека, в том числе 1 248 детей. Всего вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 21 440 человек, из них 5 338 детей.