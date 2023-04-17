В Томске депутаты наградили талантливых школьников и молодых ученых

40 человек стали лауреатами конкурса в этом году. Фото: Законодательная дума Томской области

В Томске подвели итоги юбилейного 20-го конкурса Законодательной думы Томской области и наградили его лауреатов – молодых ученых и талантливых школьников. На сайте думы сообщается, что в этом году на конкурс подали 382 работы, из них 163 - от молодых дарований и 219 - от молодых ученых.

«За двадцатилетнюю историю конкурс собрал более пяти с половиной тысяч участников, 680 из них стали победителями. Лауреатами Премии Законодательной думы 2022 года стали 40 человек», - уточнили в пресс-службе Законодательной думы региона.

Одной из победительниц стала десятиклассница Клюквенской средней школы-интерната Верхнекетского района Полина Чумаченко, которая учится на одни пятерки, а в будущем хочет стать учителем, как ее родители. Победитель в номинации «Гуманитарные науки» Лев Швец заканчивает магистратуру и планирует поступать в аспирантуру, является младшим научным сотрудником Юридического института ТГУ. Еще один лауреат конкурса Ангелина Булавская, старший преподаватель ТПУ, кандидат физмат наук занимается исследованиями, связанными с применением излучения, в том числе в медицине.