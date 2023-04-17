Почти 600 жительницам Томской области поставили диагноз «эндометриоз» в 2022 году

Почти 600 томичкам поставили диагноз «эндометриоз» в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год в Томской области диагноз эндометриоз выявили у 598 жительниц региона.Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на облздрав.

Эндометриоз – гинекологическое заболевание, при котором клетки, подобные эндометрию (внутреннему слою матки) разрастаются за пределами этого слоя. В большинстве случаев развивается у женщин репродуктивного возраста.

«При некоторых вариантах эндометриоза, характеризующимся серьезными нарушениями анатомических структур в области придатков матки, бесплодие является прямым следствием, во многих случаях эндометриоз и бесплодие развиваются параллельно вследствие одной или нескольких общих причин», - рассказали в облздраве.

Врачи отмечают, что при проявлениях эндометриоза могут возникать тазовая боль, боли во время менструаций, нарушения менструального цикла, аномальное маточное кровотечение, а также эндометриоидные кисты в малом тазу. Возможна генетическая предрасположенность.

Лечение данного заболевания выполняют медикаментозно или хирургически. При выборе методики учитывается возраст, количество беременностей и абортов, а также количество хирургических вмешательств.