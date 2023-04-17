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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:28

Стартовало голосование за пятого финалиста конкурса "Главный котик Томска 2023"

Отдать свой голос за понравившегося питомца можно до 20 апреля
Алёна Мищенко
Фото: Аргументы и факты - Томск

Фото: Аргументы и факты - Томск

В Томске 17 апреля началось голосование за пятого финалиста в самом добром конкурсе «Главный котик Томска 2023». Голосование стартовало на сайте издания «АиФ-Томск».

Томичи, уже выбрали четырех финалистов конкурса, которые поборются за главный приз — годовой запас корма. Победителем прошлой недели стал кот Мурзик.

В понедельник, 17 апреля, стартовало голосование за финалиста пятой недели конкурса. Отдать свой голос за понравившегося питомца можно до 20 апреля. На этой неделе участие приняли 47 котиков.

Еженедельный выбор участников конкурса продолжится до 16 июня, а 20 июня будет определен главный котик Томска.