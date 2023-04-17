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НовостиОбщество17 апреля 2023 6:20

В Томске на выходных вновь перекроют участок улицы Красноармейской

Дорогу перекроют с 21 по 24 апреля
Алёна Мищенко
В Томске перекроют еще один участок улицы Красноармейской.

В Томске перекроют еще один участок улицы Красноармейской.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске на выходных с 21 по 24 апреля перекроют еще один участок улицы Красноармейской из-за ремонта теплосетей. Также приостановка движения ждет томичей после майских праздников, сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее для движения транспорта был перекрыт участок улицы Красноармейской от улицы Полины Осипенко до переулка Инструментального. В это время «Томск РТС» выполнял замену трубопровода. Движение на данном участке было открыто раньше на сутки. Коммунальщики заменили участок теплотрассы раньше срока.

«В эти выходные с 22:00 21 апреля до 4:00 24 апреля будет перекрыт участок улицы Красноармейской от проспекта Кирова до улицы Усова, еще одна приостановка движения ждет томичей после майских праздников», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работы по замене теплосетей начались на Красноармейской в рамках подготовки к ремонту дорог. Власти договорились с ресурсниками о том, что ремонт должен быть проведен до того, как рабочие приступят к обновлению проезжей части и тротуаров.