В Томске на выходных вновь перекроют участок улицы Красноармейской

В Томске перекроют еще один участок улицы Красноармейской. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске на выходных с 21 по 24 апреля перекроют еще один участок улицы Красноармейской из-за ремонта теплосетей. Также приостановка движения ждет томичей после майских праздников, сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее для движения транспорта был перекрыт участок улицы Красноармейской от улицы Полины Осипенко до переулка Инструментального. В это время «Томск РТС» выполнял замену трубопровода. Движение на данном участке было открыто раньше на сутки. Коммунальщики заменили участок теплотрассы раньше срока.

«В эти выходные с 22:00 21 апреля до 4:00 24 апреля будет перекрыт участок улицы Красноармейской от проспекта Кирова до улицы Усова, еще одна приостановка движения ждет томичей после майских праздников», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работы по замене теплосетей начались на Красноармейской в рамках подготовки к ремонту дорог. Власти договорились с ресурсниками о том, что ремонт должен быть проведен до того, как рабочие приступят к обновлению проезжей части и тротуаров.