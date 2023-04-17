Нефтетранспортники за два года сдали более 200 литров крови

Волонтеры АО «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в донорском мероприятии в рамках акции «30 добрых дел».

Всего участниками акции стали 129 человек, она проходила во всех филиалах предприятия и была приурочена к 30-летию ПАО «Транснефть». В общей сложности доноры нефтепроводного предприятия сдали более 58 литров крови и ее компонентов.

Кстати, корпоративное волонтерское донорское движение на предприятии было организовано в 2021 году. С 2021 по 2023 годы участниками донорских акций стали 452 добровольца. Совместно было сдано 202 литра крови. Многие из сотрудников акционерного общества являются постоянными участниками волонтерского донорского движения, и с каждым разом количество добровольцев увеличивается.

После проведения необходимых исследований кровь будет передана в медицинские учреждения регионов для оказания неотложной помощи или переливания пациентам с заболеваниями.

Специалисты региональных центров крови отметили, что сотрудничество между службами крови и донорами должно выстраиваться на регулярной основе, так как это позволяет своевременно пополнять банк крови и ее компонентов.