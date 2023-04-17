В Богоявленский кафедральный собор Томска доставят Благодатный огонь 17 апреля

Пасхальное богослужение пройдет в Томске. Фото: ИВАНОВА Диана

В Томске началась Светлая неделя, которая следует сразу после Пасхи. С 17 по 23 апреля в храмах города пройдут богослужения, которые будет проводить митрополит Ростислав. Расписание опубликовано в томской епархии.

Также в понедельник православные томичи встретят Благодатный огонь в Богоявленском кафедральном соборе.

В понедельник, 17 апреля, божественная литургия состоится в Петропавловском соборе. Также вечером в Богоявленском кафедральном соборе Томска пройдет встреча Благодатного огня. После чего его доставят во все храмы города.

18 апреля богослужение намечено в Богоявленском кафедральном соборе, а вечером в Свято-Троицкой церкви.

19 апреля литургия запланирована в Знаменском храме, вечером – в Воскресенской церкви.

20 апреля православные томичи посетят богослужение в храме в честь иконы Божией Матери «Смоленская-Одигитрия» в селе Мельниково, а вечером митрополит приедет в Свято-Троицкий храм в селе Первомайское.

21 апреля литургия состоится в Богородице-Алексиевском монастыре областного центра, а вечером – в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Северске.

В субботу, 22 апреля, в Покровском храме Асино, а в воскресеьне, 23 апреля, в храме святителя Николая в селе Зырянское.