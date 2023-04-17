Фото: "АиФ-Томск"

Кот Мурзик стал победителем четвертой недели конкурса «Главный котик Томска 2023». Об этом сообщает издание «АиФ-Томск».

Напомним, 20 марта стартовал фотоконкурс «Главный котик Томска 2023». Победителям трех недель стали Мурзик, Пират и котик Яша. В финале они поборются за годовой запас корма.

С 10 апреля томичи голосовали за очаровательного котика четвертой недели. За звание победителя недели боролись Филя и Мурзик. С отрывом в 66 голосов победил Мурзик, который набрал 1 713 голосов, а Филя – 1 647 голосов.

Следующее голосование стартует уже сегодня, 17 апреля.