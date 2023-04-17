ВТБ в Томской области нарастил портфель пассивов клиентов СМБ на 35%

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По итогам 2022 года банк увеличил кредитно-гарантийный портфель корпоративного бизнеса в Томской области на 12%, до 40 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юридических лиц вырос на 19% превысил 6,7 млрд рублей.

Банк выступает одним из ключевых кредиторов компаний среднего и малого бизнеса различных сфер экономики региона. Кредитный портфель банка в Томской области в этом сегменте за год вырос на 7% и превысил 7 млрд рублей. Третья часть портфеля приходится на финансирование строительства, еще 23% составляют займы в сфере торговли, 14% - транспорта и инфраструктурного строительства.

Число клиентов кредитной организации в Томской области в сегменте СМБ по итогам года достигло 5,6 тысячи компаний и предпринимателей, увеличившись за год на 23%. В целом по стране банк, в ходе реализации четырехлетней стратегии, удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса.

Объем гарантийного портфеля клиентов СМБ с начала года вырос в 4 раза, до 1,9 млрд рублей. Основная доля гарантийного портфеля приходится на гарантии исполнения контрактов компаниям дорожной отрасли.

«В непростой экономической ситуации прошлого года нам было важно предоставить региональному бизнесу кредитную поддержку, в том числе с привлечением льготных кредитов. В частности, банк профинансировал приобретение спецтехники предприятиям, занимающихся дорожным строительством, предоставил заемные средства оптовым и розничным компаниям для расширения торговой сети. Еще одной задачей стало обеспечить предпринимателям надежное размещение средств с гарантированным доходом – портфель привлечения в сегменте СМБ по итогам года вырос на 35%», - прокомментировала Ольга Фадеева, управляющий ВТБ в Томской области.

В целом по итогам 2022 года совокупный кредитно-гарантийный портфель розничного и корпоративного бизнеса банка в Томской области увеличился на 6% и превысил 64 млрд рублей.