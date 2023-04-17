В Томской области возбудили дело об убийстве по факту гибели женщины при пожаре

Фото: прокуратура Томской области

В Томской области возбудили уголовное дело об убийстве по факту гибели женщины при пожаре в жилом доме в селе Красный Яр Кривошеинского района. Об этом сообщила областная прокуратура.

Напомним, ночью 16 апреля 2023 года в одном из жилых домов в селе Красный Яр произошел пожар. При тушении на диване в комнате было обнаружено тело 41-летней женщины. Следователи организовали проверку.

По предварительным данным прокуратуры, причиной возгорания стал поджог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Кривошеинского района на контроль.