В МЧС рассказали подробности пожара в томском селе, в котором погибла женщина

Фото: СУ СК по Томской области

В ГУ МЧС по Томской области рассказали подробности ночного пожара в селе Красный Яр Кривошеинского района, в котором погибла женщина.Тело погибшей было обнаружено на диване.

Напомним, в ночь на 16 апреля 2023 года сгорел деревянный жилой дом в селе Красный Яр Кривошеинского района. Как ранее сообщили в СК, при пожаре погибла женщина 1984 года рождения.

Сообщение о возгорании брусового жилого дома по улице Терешковой поступил в 5:01. Дом электрифицирован, отопление печное. К дому пристроена дощатая веранда. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.

По данным МЧС, в пожаре погиб один человек. В 5:27 начальник караула поселка Красный Яр ОПС-9 по Молчановскому и Кривошеинскому районам обнаружил в комнате на диване тело женщины 1981 года рождения.

В результате пожара сгорела и частично обрушилась крыша дома, обгорели стены внутри и снаружи по всей площади, также сгорела веранда. Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

Огонь был полностью потушен в 5:43. Причина пожара устанавливается.