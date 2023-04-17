Мокрый снег и +1 градус прогнозируют в Томске 17 апреля

В Томске ожидается +1 градус в понедельник. Фото: Алёна Мищенко

В понедельник, 17 апреля, в Томске днем ожидается до +1 градуса, будет дуть сильный ветер и идти мокрый снег. Об этом сообщает томский гидрометцентр.

По Томску днем прогнозируется до -1...+1 градус, возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 м/с. Погода будет облачной с прояснениями.

В Томской области днем ожидаются осадки в виде мокрого снега, порывы северного ветра будут достигать до 16 м/с. Температура днем составит -4…+1°С, по северу -5…-10°С.

На дорогах местами гололедица.