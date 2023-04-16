За сутки в Томской области коронавирусом заболели 54 человека

В Томской области коронавирусом заболели 54 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области за сутки 16 апреля коронавирусом заболели 54 человека. Об этом сообщил портал «Стопкоронавирус.рф». При этом врачи госпитализировали в больницы 4 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 166 911 случаев вируса. Выздоровели за все время 165 184 пациента (+68 за сутки).

За последние сутки от коронавируса смертей не зафиксировано. Всего в регионе за время с начала пандемии 999 летальных случаев.

В ежедневной статистике не учитываются данные ЗАТО Северск. По информации сайта ФМБА России на 10 апреля, в закрытом городе за все время зафиксировано 36 597 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 297 пациентов.