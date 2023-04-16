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НовостиОбщество16 апреля 2023 9:26

В Томске 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 900 тысяч рублей на лечение дочери

Возбуждено уголовное дело
Алёна Мищенко
В Тоске мошенники обманули пожилую пенсионерку.

В Тоске мошенники обманули пожилую пенсионерку.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске в полицию обратилась 90-летняя женщина, которая сообщила, что мошенники украли у нее 900 тысяч рублей под предлогом на «лечение дочери», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«По предварительной информации, к женщине пришли неизвестные и сообщили, что ее дочь попала в больницу. Аферисты пояснили, что на лечение требуется 900 тысяч рублей, которые взволнованная пенсионерка передала злоумышленникам», – говорится в сообщении.

Как только мошенники ушли, томичка пошла в квартиру своей дочери, чтобы оповестить о случившемся внучку. Однако там пенсионерка увидела, что с ее дочерью все в порядке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».