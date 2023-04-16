Более 50 нетрезвых водителей задержали за неделю на дорогах Томской области

В Томской области задержали 52 нетрезвых водителя. Фото: Евгения ГУСЕВА

За неделю на дорогах Томской области на нарушения правил дорожного движения эвакуировали более 90 автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«С 17 по 23 марта на территории Томской области за нарушения Правил дорожного движения эвакуировано 99 транспортных средств», – говорится в сообщении.

По данным полиции, 38 водителей нарушили правила остановки и стоянки, из них 9 оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов.

Еще 27 автомобилистов привлекли к ответственности за управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Добавляется, что 52 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Из числа задержанных 5 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно». На них возбуждено уголовные дела.