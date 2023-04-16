Телерадиовещание временно отключат в Томской области 17 апреля

В Томской области отключат ТВ-вещание в понедельник. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области утром в понедельник, 17 апреля, будет отсутствовать телерадиовещание. Это связано с плановыми квартальными профилактическими работами, сообщает пресс-служба филиала РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр» (Томский ОРТПЦ).

Телерадиовещание отключат с 8:00 до 11:00 в Томске, Стрежевом, Колпашеве, Асине, селе Павлово, в поселке Белый Яр и близлежащих населенных пунктах.

Профилактика на цифровых телевизионных передатчиках будет более длительная, она пройдет с 2:00 до 11:00.

Помимо этого, 17 января с 2:00 до 2:10 запланированы работы по технической проверке системы оповещения населения через общедоступные телерадиоканалы. На экранах зрители увидят текстовый ролик «проверка системы оповещения». Такая проверка пройдет по всей области.

Также с 2:10 до 11:00 на всей цифровой сети региона и у операторов кабельного вещания будет транслироваться только федеральная версия телерадиоканалов во время проведения работ на оборудовании регионального центра формирования мультиплексов.