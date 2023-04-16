Более 200 домов в Томске останутся без холодной воды в понедельник

В Томске 17 апреля отключат холодную в домах Октябрьского района. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 17 апреля более 200 домов в Октябрьском районе Томска на весь день останутся без холодной воды из-за плановых работ на водопроводных сетях, сообщает «Томскводоканал».

В это время специалисты будут переключать абонентов со старой водопроводной линии на новую - диаметром 160 мм на улице Рабочая, 45.

«Новый водопровод был проложен в целях снижения количества повреждений на сетях водоснабжения на данном участке», – говорится в сообщении.

Так, холодной воды не будет с 9:00 до 23:50 по адресам: