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НовостиОбщество16 апреля 2023 4:13

Губернатор Томской области поздравил православных жителей региона с Пасхой

Он пожелал православным жителям региона духовной радости и благополучия
Алёна Мищенко
Фото: телеграм-канал Владимир Мазур

Фото: телеграм-канал Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил православных жителей региона с Пасхой, которая отмечается в этом году 16 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Этот светлый праздник несет негасимый свет веры, наполняет сердца самыми добрыми чувствами, дарит радость, любовь и надежду. Праздник Святой Пасхи – главное событие года для православных христиан. Святая Пасха помогает по-особому понять и осознать исторические корни и глубокие традиции русского народа, его нравственные ценности: терпение, сострадание и любовь», – сказал Владимир Мазур.

По его словам, многовековые традиции праздника поддерживают каждого верующего и способствуют миру и процветанию на томской земле.

Он пожелал митрополиту Томскому, Асиновскому Ростиславу и всем православным жителям региона духовной радости и благополучия.

Напомним, в полночь с субботы на воскресенье в томских церквях прошло Пасхальное богослужение.