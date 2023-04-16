В томском ботсаду зацвел ядовитый рододендрон, дающий галлюциногенный мед

Фото: пресс-служба ТГУ

В субтропической оранжерее ботанического сада Томского государственного университета зацвел рододендрон понтийский. В нектаре цветков содержится яд, из его пыльцы пчелы делают мед, вызывающий галлюцинации, сообщает пресс-служба вуза.

Этот кустарник растёт на Пиренейском полуострове, севере Турции и Западном Кавказе. Название получил в честь древнегреческого названия региона – Понта.

Как рассказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров, рододендрон понтийский из семейства вересковых. Растение содержит ядовитое вещество андромедотоксин, вызывающее нейротоксичное действие. Сам яд содержится в нектаре цветков, из пыльцы которых пчёлы потом делают «бешеный мёд».

«Этот мёд в малых дозах является лекарственным и используется местным населением в Турции для лечения гипертонии, сахарного диабета, заболеваний желудка, а также для повышения потенции. В больших дозах «бешеный мёд» оказывает психотропное действие – вызывает головокружение и галлюцинации», – отметил Ямбуров.

По данным пресс-служба, в античные времена «бешеным медом» травились и впадали в безумие армии Ксенофонта и Помпея. А в Древней Руси княгиня Ольга использовала этот мед, чтобы отравить древлян, которые убили ее мужа князя Игоря.

Посмотреть на цветение рододендрона понтийского можно в ближайшие две недели.