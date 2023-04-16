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НовостиОбщество16 апреля 2023 2:34

В Томске ищут 36-летнего мужчину, пропавшего 10 дней назад

Местонахождение мужчины неизвестно с 5 апреля 2023 года
Алёна Мищенко
Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области

В Томске ищут пропавшего 36-летнего Александра Черемина. Местонахождение мужчины неизвестно с 5 апреля 2023 года. Информация об этом появилась в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Черемин Александр Анатольевич, 36 лет (1986 г.р.). С 5 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Ростом мужчина 160 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

На момент пропажи был одет в черную куртку, зеленый камуфляжный костюм, темную футболку, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).