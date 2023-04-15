Еще один человек умер от коронавируса в Томской области

Еще один томич умер от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки еще один человек в Томской области умер от ковида, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Вчера печальная статистика также пополнилась одним случаем. А в целом за все время коронавирус унес жизни 999 томичей.

Число заболевших за истекшие сутки составляет 85 человек. А девять пациентов были госпитализированы. За все время в Томской области коронавирусом заразились 166 857 человек.

Выздоровел за сутки 81 пациент. А с начала пандемии от ковида вылечились 165 116 томичей.