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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:04

Еще один человек умер от коронавируса в Томской области

Общее число умерших от болезни составляет 999 человек
Александра Тайбатрова
Еще один томич умер от коронавируса

Еще один томич умер от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки еще один человек в Томской области умер от ковида, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Вчера печальная статистика также пополнилась одним случаем. А в целом за все время коронавирус унес жизни 999 томичей.

Число заболевших за истекшие сутки составляет 85 человек. А девять пациентов были госпитализированы. За все время в Томской области коронавирусом заразились 166 857 человек.

Выздоровел за сутки 81 пациент. А с начала пандемии от ковида вылечились 165 116 томичей.