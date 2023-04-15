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НовостиОбщество15 апреля 2023 9:18

В Молчановском районе рецидивиста осудили за кражу семи тысяч с карты

Суд приговорил его к трем годам колонии
Александра Тайбатрова
Суд приговорил мужчину к трем годам колонии. Фото: Сиб.фм

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии. Фото: Сиб.фм

В Молчановском районе вынесли приговор ранее судимому уроженцу Красноярского края, сообщает областная прокуратура. В декабре 2022 года знакомый дал ему карту, чтобы купить алкоголь. После этого обвиняемый карту не вернул, а пользовался ей сам, покупал еду, алкоголь и сигареты, пока приятель не хватился и не заблокировал карту.

«В результате было похищено семь тысяч рублей. Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что после пожара с тремя погибшими в Асино возбудили уголовное дело.