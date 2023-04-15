Томский политех выиграл более 11 миллионов на акселерационные программы

Участники акселератора будут работать над своими стартап-идеями Фото: Пресс-служба ТПУ

Томский политехнический университет стал победителем конкурса акселерационных программ Минобрнауки РФ, сообщается на сайте вуза. Политех получил 11 миллионов рублей на проведение двух акселераторов. Первый из них уже стартовал 14 апреля на форуме молодых ученых U-NOVUS.

«В течение трех месяцев 500 участников акселератора Startup Industry будут работать над своими стартап-идеями, слушать лекции от приглашенных спикеров и принимать участие в питчингах. В акселерационной программе будут участвовать более 100 команд. У каждой будет трекер-представитель из реального сектора экономики из Москвы, Калининграда, Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга. Вместе они будут работать над стартап-идеями, доводя их до готового продукта», - прокомментировали в пресс-службе ТПУ.

Планируется, что программа будет состоять из двух частей – обучение по «упаковке» бизнес-идей и учебно-практическая программа ускорения развития стартапа. За три месяца студенты под руководством экспертов и наставников научатся придумывать оригинальные бизнес-идеи, создавать бизнес-планы, презентовать свой продукт перед инвесторами и т.д.

Напомним, что в Томске открылся первый в Сибири Центр искусственного интеллекта.