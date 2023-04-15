В небе над Томском заметили неопознанный летающий объект

Светящийся объект заняли на улице Сибирской. Фото: скриншот видео телеграм-канала «Регион-70 Томск»

В небе над Томском 13 апреля очевидцы заметили светящийся объект, который летел к земле. Видео, снятое на улице Сибирской, опубликовали телеграм-канале «Регион-70 Томск». Автор подписал пост «Падение кометы». Но в комментариях его стали поправлять, что если бы это действительно была комета, ни улицы, ни, возможно, города, уже не было бы.

«Мелкий астероид», «Это просто обычный метеор», «Он не падает, а сгорает в плотных слоях атмосферы», - рассуждают в комментариях томичи.

Хотя, судя по словам автора и дате на видео, все произошло поздно вечером 13 апреля, опубликовали его только 15 апреля, ранее сообщений об этом явлении в небе не было. Возможно, поэтому некоторые комментаторы вспомнили про фейк с метеоритом в Екатеринбурге, который распространили 12 апреля.

Между тем, на сайте Московского планетария сообщается, что с 14 по 30 апреля 2022 года активизируется метеорный поток Лириды.

«Лириды лучше всего видны в средних северных широтах, когда их радиант находится наиболее высоко в небе. Метеоры у Лирид белые и достаточно быстрые. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками», - написано на сайте планетария.

Является ли запечатленный в небе над Томском 13 апреля объект метеором Лириды, неизвестно. Комментариев от представителей власти на этот счет нет.