Томская область и Беларусь планируют сотрудничать в сферах науки, образования и инноваций

Губернатор Владимир Мазур встретился с белорусским дипломатом Сергеем Тележинским Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Новосибирске Сергей Тележинский посетил Томск и встретился с губернатором Владимиром Мазуром. Стороны наметили новые направления сотрудничества, акцент планируют делать на науке, образовании и инновациях, уточняет обладминистрация.

Дипломат принял участие в заседании Томского консорциума научных и научно-образовательных организаций и обсудил с его участниками взаимодействие с партнерами из Беларуси.

«Будет продолжено традиционное сотрудничество Томской области с Беларусью в сфере сельского хозяйства. Здесь приоритетными направлениями станут льноводство, пчеловодство, городское озеленение и выращивание посадочного материала в закрытом грунте», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, что в мае в Томск планирует приехать делегация Гродненской области, с которой регион заключил соглашение о сотрудничестве.