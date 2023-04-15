Пасхальная ярмарка проходит на областном рынке Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске 15 апреля проходит пасхальная ярмарка, фотографиями с которой поделилась пресс-служба администрации Томской области. Ярмарка открыта на областном рынке по адресу проспект Фрунзе, 119/5. Здесь можно купить куличи, творожные пасхи, мясную, молочную продукцию и многое другое.

«На ярмарке представлена продукция фермерских хозяйств из Томска и районов области», - уточнили администрации региона.

Ярмарка будет открыта до 16.00.

Ранее стало известно, что набор продуктов для пасхального кулича подорожал на три процента.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье в храмах Томска начнется Пасхальное богослужение.