Мошенники похитили более 650 тысяч рублей у жителя Бакчарского района

Мошенники убедили мужчину скачать на смартфон приложение, после чего оформили на него кредит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бакчарском районе Томской области мошенники похитили у 54-летнего местного жителя почти 650 тысяч рублей, рассказали в полиции, куда мужчина обратился за помощью. Все началось со звонка неизвестного номера: потерпевшему сказали, что на него пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этого, якобы нужно установить на смартфон специальную программу. Мужчина сделал это, после чего злоумышленники получили доступ к его смартфону.

«Аферисты оформили на мужчину кредит, а все денежные средства перевели на различные счета. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские напоминают, что лучший способ защиты от мошенников – сразу же прекращать разговоры с ними.

Ранее мошенники похитили личные данные жительницы Стрежевого с портала Госуслуг.