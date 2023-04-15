Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 апреля 2023 5:18

Мошенники похитили более 650 тысяч рублей у жителя Бакчарского района

Мужчина скачал на смартфон приложение, с помощью которого на него оформили кредит
Александра Тайбатрова
Мошенники убедили мужчину скачать на смартфон приложение, после чего оформили на него кредит

Мошенники убедили мужчину скачать на смартфон приложение, после чего оформили на него кредит

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бакчарском районе Томской области мошенники похитили у 54-летнего местного жителя почти 650 тысяч рублей, рассказали в полиции, куда мужчина обратился за помощью. Все началось со звонка неизвестного номера: потерпевшему сказали, что на него пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этого, якобы нужно установить на смартфон специальную программу. Мужчина сделал это, после чего злоумышленники получили доступ к его смартфону.

«Аферисты оформили на мужчину кредит, а все денежные средства перевели на различные счета. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские напоминают, что лучший способ защиты от мошенников – сразу же прекращать разговоры с ними.

Ранее мошенники похитили личные данные жительницы Стрежевого с портала Госуслуг.