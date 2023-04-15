Томские чиновники не будут публиковать сведения о доходах за 2022 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томские чиновники не будут размещать декларации о доходах и имуществе за 2022 год. Напомним, что в соответствии с законом о противодействии коррупции чиновники, некоторые государственные и муниципальные служащие должны подавать сведения о доходах, которые публикуются свободном доступе. Но в соответствующем разделе на сайте мэрии Томска появилось сообщение, что за 2022 год эти сведения размещаться не будут.

«Размещение в интернете на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», - говорится на сайте мэрии.

Чиновники ссылаются подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

Напомним, что доходы Томска в 2022 году превысили 20 миллиардов рублей.