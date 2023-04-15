В Томске блогеры и волонтеры провели субботник

Блогеры и волонтеры провели субботник в сквере у памятника Счастью. Фото: скриншот видео мэрии города Томска

В сквере у памятника Счастью в Томске на улице Шевченко участники 55+ Томской академии активного долголетия и блогеры-резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» провели субботник. В мэрии города рассказали, что лопаты, грабли, перчатки и мешки для сбора мусора им предоставили администрации Советского района, а в сквере побывал и.о. мэра Михаил Ратнер.

«В Томске идет месячник благоустройства, к которому могут присоединиться активные горожане. Общегородской субботник пройдет на главных городских площадках 22 апреля», - напомнили в мэрии и призвали томичей помочь сделать город чище.

На субботнике в сквере у памятника Счастью волонтеры и блогеры рыхлили снег, убирали наледь с пешеходной зоны и подметали оставшийся после зимы мусор. После субботника прошло чаепитие с пирогами, которые испекли волонтеры.

Напомним, что 14 апреля из-за гололеда в Томске усилили обработку дорог песком.