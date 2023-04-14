Омбудсмену Томской области за 2022 год поступило больше трех тысяч обращений

Омбудсмену поступило более трех тысяч обращений за год. Фото: Уполномоченный по правам человека в Томской области

За 2022 год уполномоченному по правам человека в Томской области поступило более трех тысяч обращений, сообщается на сайте омбудсмена. И это на три процента меньше, чем было в 2021 году. Еще 138 обращений рассмотрели общественные помощники омбудсмена в районах Томской области.

«На личном приеме у Уполномоченного по правам человека в 2022 году побывало 306 жителей Томска и области, еще 741 человек приняты сотрудниками аппарата Уполномоченного. Треть обращений поступила из мест принудительного содержания. Количество жалоб из этих учреждений в 2022 году тоже снизилось почти на 100 штук», - рассказала омбудсмен Елена Карташова.

Она отметила, что в прошлом году снизилось количество жалоб на региональные структуры. А также сообщила о проблемах с соблюдением прав людей, которые находятся под арестом на период следствия. Например, нередко поступают сигналы из Следственного изолятора №1 о том, что некоторых камерах люди содержатся с нарушением установленного лимита.

Напомним, что в томском СИЗО из-за переполненности камер сделают ремонт.