В Томске 18 апреля начнется чемпионат «Абилимпикс»

Молодые профессионалы будут соревноваться по 33 компетенциям Фото: Алексей БОБРОВ.

В Томске 18 апреля во Дворце народного творчества состоится торжественное открытие регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», анонсировали в администрации области.

«В чемпионате примут участие 267 конкурсантов в трех возрастных категориях (школьники, студенты, специалисты) по 33 компетенциям, среди которых «Администрирование баз данных», «Адаптивная физическая культура», «Агрономия», «Брошюровка и переплетное дело», «Массажист», «Портной», «Обработка текста», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Ремонт обуви», «Швея» и другие», - рассказывает пресс-служба обладминистрации.

Также пройдет конкурс «Детский Абилимпикс», на котором дошколята с ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться по восьми направлениям.

А победители регионального этапа «Абилимпикс» будут участвовать в национальном чемпионате в Москве, который пройдет в октябре.

Напомним, что в Томске открылся форум U-NOVUS’2023.