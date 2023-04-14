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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:52

В Томске 17 населенных пунктов подвержены угрозе лесных пожаров

В преддверии пожароопасного сезона в них необходимы специальные мероприятия
Александра Тайбатрова
В Томске 17 населенных пунктов подвержены угрозе лесных пожаров

В Томске 17 населенных пунктов подвержены угрозе лесных пожаров

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На территории Томска угрозе лесных пожаров подвержены 17 населенных пунктов, рассказали в прокуратуре Томской области. В связи с этим ведомство провело проверку, как отраслевые и территориальные органы мэрии исполняют законодательство в ходе подготовки к пожароопасному сезону 2023 года.

«Для обеспечения экстренного реагирования на ситуации, которые могут привести к причинению вреда гражданам, повреждению и уничтожению имущества, заместителю мэра Томска, главам районных администраций и директору МКУ «Оперативно-дежурная служба Города Томска» объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства в этой сфере», - пояснили в областной прокуратуре.

Напомним, что в Томской области поджигателей травы будут ловить с помощью квадрокоптеров.