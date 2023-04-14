«Дегустации, мастер-классы и экскурсии»: в Томской области реализуют агротуристический проект «Первая ягода»

Агротуристический проект «Первая ягода» начнут реализовывать в 2023 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году компания «Северный сад» начнет реализацию проекта в сфере агротуризма «Первая ягода», на который получила грант от Минсельхоза РФ на 10 миллионов рублей. Администрация Томской области сообщила, что скоро компания начнет ввод дополнительного участка площадью 20 гектаров. На нем будут выращивать смородину, шиповник и крыжовник.

По туристическому проекту компания «Северный сад» построит павильон на 40 человек, детскую развлекательную зону, а также благоустроит территорию в деревне Кандинка. Планированием расположения будущих построек уже занимается архитектор.

«Реализация проекта рассчитана на пять лет, Ожидается, что к концу 2027 года доходы предприятия увеличатся в 2,4 раза за счет роста объема продаж саженцев, свежей ягоды и продукции её переработки в связи с формированием стабильного туристического потока», - пояснил исполнительный директор ООО «Северный сад» Виктор Карпов.

Агротуристический проект «Первая ягода» - это экскурсионные и обучающие программы о садоводстве и пользе ягод. В Кандинке планируют проводить мастер-классы по выращиванию ягод и приготовлению блюд из них, а еще – дегустации.

Напомним, что в Томской области посевные площади 2023 году увеличат на 2%.