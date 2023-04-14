В Томской области хотят возобновить перелеты в Кедровый, Каргасок и Новый Васюган

Перелеты планируют запустить с июня Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области, возможно, возобновится авиасообщение с Кедровым, Каргаском и Новым Васюганом. Объявления о проведении отбора получателя субсидии на возмещение затрат перевозчикам внутриобластных маршрутов «Томск – Каргасок – Новый Васюган» и «Томск – Кедровый» размещены на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Согласно документам, авиарейсы в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый хотят запустить с июня 2023 года. Предполагается, что внутриобластные перелеты по этим двум маршрутам будут проходить два раза в неделю.

Напомним, что в октябре 2021 года авиакомпания «СиЛА» отменила полеты в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый из-за приостановки работы малых аэропортов согласно новым требованиям безопасности к подобным площадкам.

А в конце марта аэропорт «Богашево» перешел на весенне-летнее расписание.