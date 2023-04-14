Губернатор Томской области Мазур открыл форум молодых ученых U-NOVUS’2023

В Томске открылся форум молодых ученых U-NOVUS’2023 Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске 14 апреля начал работу форум молодых ученых U-NOVUS’2023. Открыл форум губернатор Томской области Владимир Мазур вместе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, который принял участие по видеосвязи.

«Задачу обеспечить технологическое лидерство перед страной ставит Президент. Мы долгое время были импортозависимыми, но теперь участвуем в строительстве новой страны. Томская область далеко продвинулась в решении задачи Президента. Наши ученые и производственники уже занимаются даже не импортозамещением, а импортоопережением», - сказал Владимир Мазур.

Пресс-служба областной администрации отмечает, что Томская область - в числе первых и по доле молодых научных сотрудников среди ученых, и по количеству стипендий президента и правительства, и по числу медалей Российской Академии наук.

Напомним, что в Томске открылся первый в Сибири Центр искусственного интеллекта.