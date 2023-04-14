В Стрежевом двое мужчин осуждены за кражу металлических кабелей на 34 тысячи рублей

Суд приговорил мужчин к условным срокам. Фото: Сиб.фм

В городе Стрежевом Томской области двое местных жителей осуждены за то, что украли металлические кабели с производственной базы, рассказали в областной прокуратуре. В апреле 2022 года мужчины вместе выпивали и в какой-то момент решили пойти на ограбление. Проникли на производственную базу, похитили металлические кабели стоимостью 34 тысячи рублей и сдали их в пункт приема металла.

«Суд приговорил одного подсудимого к двум годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Второго – к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», - прокомментировали приговор в прокуратуре Томской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее жителя Первомайского района приговорили к обязательным работам за пьяную езду. А жителя Бакчарского района обвиняют в убийстве односельчанина.