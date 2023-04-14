Ученые ТПУ доказали, что наночастицы серебра уничтожают раковые клетки

Ученые планируют продолжить исследования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые-химики Томского политехнического университета доказали, что полученные при помощи облучения частицы серебра способны эффективно уничтожать раковые клетки. Об этом сообщается на официальном сайте ТПУ. Работали специалисты политеха месте с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра, Научно-производственного центра «Вектор-Вита» (Новосибирск) и Национального автономного университета Мексики. А полный комплекс биологических исследований выполнили на базе Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ.

«Наночастицы серебра запускают особый механизм гибели клеток — апоптоз. Погибая, клетка как бы «упаковывает» себя в компактные фрагменты, которые окружающие ткани и макрофаги начинают поглощать. Это не сопровождается большим воспалительным процессом, поскольку не происходит выхода из цитоплазмы, как это бывает при гибели клетки путем некроза. Таким образом, наночастицы позволяют уничтожать мягким способом опухолевые клетки широкого спектра. Полученные под действием электронного пучка наночастицы серебра оказывают более выраженное токсическое воздействие на опухолевые клетки», - приводит пресс-служба ТПУ слова доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Евгения Плотникова.

Ученые планируют продолжить исследования и изучить комбинацию взаимодействия наночастиц серебра с другими известными методами терапии рака, чтобы усилить их эффективность.