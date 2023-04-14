В Томской области почти шесть тысяч человек поучаствовали в ярмарке вакансий

Почти шесть тысяч томичей поучаствовали в ярмарке вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 14 апреля состоялся первый этап всероссийской ярмарки вакансий. Участие приняли почти шесть тысяч жителей региона, им предложили более двух с половиной тысячи вакансий от 200 работодателей, рассказали в администрации области.

«Работодатели Томской области заявили на всероссийскую ярмарку трудоустройства вакансии со средней заработной платой от 40 до 100 тысяч рублей. В нашем регионе топ вакансий возглавили инженеры, слесари и токари. Также томские предприятия активно ищут экономистов, бухгалтеров, лаборантов, электромонтеров, электрогазосварщиков и т.д.», - уточняет пресс-служба обладминистрации.

На ярмарке, помимо вакансий, томичи могли получить мастер-классы по составлению резюме и прохождению собеседования, консультации об открытии своего дела, узнать о повышении квалификации и получении новой востребованной профессии. А студенты рабочих специальностей томских техникумов поучаствовали во встречах с руководителями томских предприятий и карьерными консультантами кадрового центра «Работа России».

Второй этап ярмарки трудоустройства пройдет в июне, на этот раз – в интерактивном формате.