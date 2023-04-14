«Михаил и София»: стали известны самые популярные детские имена в Томской области

За март в Томской области родилось 690 малышей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые популярные в Томской области имена для новорожденных за март – Михаил и София. Всего за первый месяц весны родилось 690 маленьких томичей, рассказали в администрации Томской области. Из них 340 – это мальчики, а 349 – девочки.

«Популярными именами младенцев в марте стали Михаил и София/Софья. Распространенные имена новорожденных мальчиков — Александр, Артём, Иван, Кирилл, Матвей и Тимофей, девочек — Варвара, Ева, Анна, Мария, Алиса, Василиса, Кира, Мирослава, Полина, Елизавета и Есения», - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Некоторые родители выбирали для детей редкие имена. В марте маленькие томичи получали такие нераспространенные имена, как Гордей, Елизар, Климентий, Прохор, Тихон, Ива, Лада, Лукерья, Матрона, Эльвира.

Напомним, что за март в Томской области сыграли 500 свадеб.