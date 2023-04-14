Сибирский банк и Томский государственный университет открыли Центр искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба ТГУ

Сбер совместно с Томским государственным университетом (ТГУ) открыли первый Центр искусственного интеллекта (ИИ) в Сибирском регионе в рамках форума молодых ученых U-NOVUS 2023.

В церемонии открытия приняли участие сенатор РФ от Томской области Виктор Кресс, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова, губернатор Томской области Владимир Мазур, председатель Сибирского Сбербанка Дмитрий Солнцев, управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка Андрей Незнамов и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

Совместный научно-исследовательский и аналитический центр создан на базе Научно-образовательного центра «Институт права и этики» ТГУ. Работа центра будет направлена на поиск и разработку решений на базе ИИ, направленных на решение экологических и социальных проблем региона. Планируется, что Томский центр ИИ также займется разработкой моделей по мониторингу углеродного следа, для изучения экологических проблем Васюганских болот, для борьбы с лесными пожарами и сокращением лесов.

Фото: пресс-служба ТГУ

Также на базе Томского центра ИИ будут проводиться исследования по социальным последствиям применения ИИ, включая влияние на рынок труда, в различных секторах экономики.

Губернатор Томской области Владимир Мазур:

«Прошел всего месяц, как ТГУ и Сбер подписали соглашение о создании центра искусственного интеллекта. А уже сегодня - первый день работы нового центра, который совпал с первым днем работы форума U-NOVUS. Таких темпов нужно придерживаться и в каждодневной работе, оперативно внедрять новейшие разработки в экономику и социальную сферу».

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский:

«Развитие технологий искусственного интеллекта и осмысление их влияния на общество в нынешней ситуации, когда внедрение технологий значительно опережает последствия, актуально как для ТГУ, так и для всех участников проекта «Большой университет Томска». В первую очередь центр займется ключевыми проектами, касающимися экологии, развития беспилотных технологий, процессов генерации речи, а также вопросами правового и этического регулирования ИИ. Второй вектор сотрудничества – образовательный, на базе проектов Центра мы будем готовить специалистов высочайшего уровня».

Председатель Сибирского Сбербанка Дмитрий Солнцев:

«Сегодня искусственный интеллект для Сбера – это рабочий инструмент, который мы используем во многих процессах каждый день, и очень рады, что наши партнеры подключаются к изучению такого востребованного сегодня направления. Появление Центра искусственного интеллекта в Томске станет новым драйвером развития современных технологий в регионе».