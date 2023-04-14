Кузбасский священнослужитель рассказал томичам, когда можно садиться за стол на Пасху

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16 апреля в России, в том числе и в Кузбассе православные жители отмечают праздник светлой Пасхи. По традиции субботы на воскресенье в церквях и храмах Кемеровской области пройдут Пасхальные богослужения. Как рассказал корреспонденту Сибдепо руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский, только после Пасхального богослужения, которое заканчивается ночью можно разговляться, то есть лакомиться чем-то вкусненьким.

«Пасхальное богослужение заканчивается где-то в 3-4 часа ночи и только после этого можно считать пост полностью завершённым. Пост длится до первой звезды субботы, православным людям, которые чтут Великий пост нельзя употреблять в пищу запрещённые блюда до первой окончания богослужения», — рассказал он.

До этого православные христиане могут заниматься подготовкой к Пасхе, печь куличи и красить яйца. Тем, кто не пойдёт на Пасхальное богослужение, по законам церкви не рекомендуется употреблять в пищу праздничные блюда до поздней ночи.