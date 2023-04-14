Банки запускают льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком

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С 14 апреля ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство индивидуальных домов с привлечением подрядной организации. Клиенты банка могут на льготных условиях приобрести земельный участок, возвести объект по собственному проекту в коттеджном поселке или на частной территории, а также купить дом по модели «домокомплект под ключ».

«В последнее время россияне проявляют все больший интерес к частным домам. В то же время индивидуальное строительство занимает небольшую долю в общем объеме выдач ипотеки: с привлечением кредита строится только 1 из 10 домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет 8/10. Рассчитываем, что запуск льготных условий станет импульсом для развития рынка и позволит клиентам быстрее переехать в комфортное жилье. По нашим прогнозам, до конца года нашей новой программой воспользуются около 5,5 тысяч заёмщиков, а общий объем выдач составит порядка 30 млрд рублей», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Льготный кредит на строительство индивидуального дома доступен в рамках трех программ – «Ипотека с господдержкой-2020», «семейная» и IT-ипотека. Для оформления кредита клиенту потребуется предоставить договор подряда с одобренной банком компанией, проект, а также отчет об оценке. Список возможных подрядчиков доступен на сайте банка.