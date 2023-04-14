Жителя Бакчарского района Томской области обвиняют в убийстве односельчанина

Мужчину на два месяца заключили под стражу. Фото: прокуратура Томской области

Ранее судимый 46-летний житель Бакчарского района Томской области обвиняется в убийстве односельчанина, информирует областная прокуратура. В ночь с 11 на 12 апреля 2023 года мужчины выпивали вместе, а потом поругались. 46-летний обвиняемый несколько раз ударил односельчанина ножом, в результате тот умер.

«С учетом позиции прокуратуры Бакчарский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 12 июня 2023 года. Он возражал и говорил, что не собирается скрываться от следствия, а вину свою признал», - отметили в прокуратуре.

После происшествия обвиняемый сам вызвал скорую, но медики оказались бессильны.

Ранее житель Стрежевого задолжал дочери 700 тысяч рублей и отправился на принудительные работы.