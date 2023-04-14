Почти две тысячи владельцев техники Apple установили мобильное приложение в офисах томского Сбера с начала года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сибирский Сбербанк продолжает активно устанавливать мобильное приложение СберБанк Онлайн на устройства Apple в своих отделениях. Услуга пользуется популярностью – только с начала года за подключением обратилось более тридцати двух тысяч клиентов банка. В Томской области число таких обращений превышает 1,9 тысяч.

Установить приложение можно в любом бизнес-офисе Сбера – сеть насчитывает более пятисот отделений по всей Сибири и свыше сорока в Томской области. Найти ближайший доступный офис можно на карте.

Для установки приложения Сбербанк разработал собственное программное обеспечение – Sberbank Installer iOS. Установкой занимается специалист, подключающий телефон к ноутбуку через кабель. На устройство приходит разрешение от Apple в виде шестизначного кода, после чего приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Для нас важен каждый клиент. Пользователи Apple сегодня столкнулись с трудностями в использовании официального мобильного приложения – специалисты Сбера нашли собственное решение, которое сегодня успешно внедряется. Благодаря обширной сети наших отделений эта услуга широко распространена в регионах присутствия Сибирского банка».