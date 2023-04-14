У жительницы Стрежевого мошенники похитили личные данные с Госуслуг

Злоумышленники по телефону выманили у женщины секретный код и поменяли пароль ее личного кабинета на Госуслугах Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Стрежевого обратилась в полицию с заявлением о том, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным на Госуслугах. 56-летняя стрежевчанка рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником технической поддержки портала «Госуслуги» и заявил, что кто-то пытается привязать новый номер телефона к ее личному кабинету. Звонивший попросил женщину продиктовать код из смс-сообщения, которое придет ей на телефон.

«Получив всю интересующую информацию, мужчина прервал телефонный разговор. Потерпевшая попыталась войти в личный кабинет на портале, но ей это не удалось, так как злоумышленники уже изменили пароль», - рассказали в пресс-службе полиции.

В результате мошенники получили доступ к конфиденциальным сведениям жительницы Стрежевого, среди которых паспортные данные, индивидуальный лицевой счет в пенсионном фонде России, справка о назначенных пенсиях и социальных выплатах и т.д. Возбуждено уголовное дело.

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