За сутки коронавирус выявили у 97 жителей Томской области

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Согласно обновленным данным портала "Стопкоронавирус.рф", в Томской области за прошедшие сутки выявили 97 случаев заражения COVID-19. За это же время побороли болезнь 96 человек.

166 772 случая инфицирования зарегистрировали на территории региона со времени начала пандемии. Всего выздоровело 165 035 и умерло 998 человек.

Оперативный штаб также сообщает, что в стране за минувшие сутки подтвердили 8 082 случая заражения ковидом. Скончались 35 пациентов, поправились 9 605 россиян.

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