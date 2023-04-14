В томском СИЗО сделают ремонт из-за переполненности камер

В томском СИЗО сделают ремонт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске хотят отремонтировать один из этажей корпуса следственного изолятора. Это позволит создать дополнительные места и частично решить проблему переполненности камер, сообщила журналистам томский омбудсмен по правам человека Елена Карташова.

По ее словам, в аппарат уполномоченного продолжают поступать жалобы на переполненные камеры в СИЗО. На данный момент УФСИН предпринимает определённые шаги для решения ситуации.

«В этом году запланирован ремонт одного этажа одного из корпусов следственного изолятора, там должны появиться дополнительные места. Частично это проблему решит», – сказала Карташова.

Лимит численности заключённых в СИЗО, по словам Карташовой, не превышен, но переполнены некоторые камеры из-за требований закона. Так, в одной камере нельзя содержать попавших в поле зрения правоохранительных органов и ранее судимых граждан, а также людей с заболеваниями и обвиняемых по тяжким преступлениям.

Она добавила, что сложности есть и с вывозом в суды. Главной причина – нехватка личного состава конвоя. Планируется, что в ближайшее время будет проведён мониторинг конвойных помещений судов.